«In Zürich stiegen die Wohneigentumspreise seit 1988 jährlich um etwa 3,2 Prozent, während sie in der Region Bern nur um rund 2,3 Prozent wuchsen. Solche regionalen Unterschiede können über längere Zeiträume zu Abweichungen in der jährlichen Eigenkapitalrendite von bis zu einem Prozentpunkt führen, was sich deutlich auf die kumulierte Rendite auswirkt», so Er. Seit der Pandemie haben sich diese regionalen Unterschiede weiter verschärft: Die Transaktionspreise für Einfamilienhäuser stiegen in der Westschweiz um 27 Prozent, während der Anstieg in der Nordwestschweiz mit 19 Prozent geringer ausfiel.