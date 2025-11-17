Eine Fusion wäre jedoch von der Zustimmung der Regierung in Rom abhängig, die über besondere Vetorechte («Golden Powers») bei strategisch wichtigen Unternehmen wie Banken verfügt. Obwohl diese eine Fusion von MPS und BPM favorisiere, gebe es keine rechtliche Grundlage, um einen Zusammenschluss mit der französischen Bank zu blockieren, sagten die Insider. Reuters hatte bereits im September gemeldet, dass Credit Agricole Berater für ihre Italienstrategie engagiert hat und Gespräche mit Regierungsvertretern über einen möglichen Zusammenschluss ihres Italiengeschäfts mit der BPM geführt hat.