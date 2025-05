60 Millionen Euro will die Regierung in Italien als staatliche Hilfsmassnahme an den Nestlé-Bau und die notwendigen Maschinen beisteuern. Die EU-Kommission hat diese staatliche Beihilfe an die von Nestlé geplante Fabrik in Mantua in der Lombardei nun genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte.