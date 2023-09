In diesem Jahr haben bislang fast 126.000 Migranten italienische Küsten erreicht, fast doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022. Auf Lampedusa wurde angesichts der massenhaft ankommenden Migranten der Notstand ausgerufen. Die Insel sei überwältigt von den Migranten, alleine in den vergangenen zwei Tagen seien etwa 7000 Menschen aus Nordafrika in mickrigen Booten angekommen, klagte Bürgermeister Filippo Mannino am Donnerstag im Radio «RTL 102.5». Die Menschen von Lampedusa hätten die Migranten immer mit offenen Armen empfangen. «Jetzt aber haben wir einen Wendepunkt erreicht, und die Insel befindet sich in einer Krise.»