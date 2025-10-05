Die USA sind mit Exporten im Wert von fast 800 Millionen Dollar einer der drei wichtigsten Absatzmärkte für italienische Pasta. Insgesamt beliefen sich die italienischen Nudelexporte Daten der nationalen Statistikbehörde Istat zufolge im Jahr 2024 auf einen Wert von über vier Milliarden Euro. Der italienische Industrieverband Confindustria hatte am Donnerstag seine Wachstumsprognosen für die italienische Wirtschaft für dieses und das kommende Jahr gesenkt und dies mit den Auswirkungen von US-Zöllen und geopolitischen Spannungen auf die Exporte begründet.