Uss ist in den USA wegen des Vorwurfs verbotswidriger Öllieferungen aus Venezuela und Bankbetrugs angeklagt. Einen Tag, nachdem ein Gericht seiner Auslieferung an die USA zugestimmt hatte, war er aus seinem Haus in Mailand geflohen, wo er unter Hausarrest stand. Sein elektronischer Peilsender hatte zwar Alarm geschlagen. Als die Polizei in dem Haus eintraf, war er aber bereits verschwunden. Der italienische Justizminister hat Insidern zufolge ein Disziplinarverfahren gegen drei Richter eingeleitet, die den Hausarrest für Uss bewilligt hatten.