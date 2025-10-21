Erst im vergangenen Jahr war die Zahl der Geburten auf 370.000 gefallen - den niedrigsten Stand seit der Einigung Italiens im Jahr 1861 und das 16. Jahr in Folge mit einem Rückgang. Die Fertilitätsrate, die die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau misst, sank in den ersten sieben Monaten 2025 auf 1,13. Im Gesamtjahr 2024 hatte sie noch bei dem ebenfalls historisch niedrigen Wert von 1,18 gelegen.