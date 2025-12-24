Die Kartellbehörde AGCM wies am Mittwoch den US-Konzern ​an, Verträge auszusetzen, die konkurrierende ‌KI-Chatbots vom Kurznachrichtendienst ‌WhatsApp ausschliessen könnten. Ein Meta-Sprecher wertete die Behörden-Entscheidung als grundlegend fehlerhaft. Er erklärte, KI-Chatbots belasteten den Online-Dienst in einer Art ⁠und Weise, für die sie nicht ausgelegt seien.