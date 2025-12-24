Die Kartellbehörde AGCM wies am Mittwoch den US-Konzern an, Verträge auszusetzen, die konkurrierende KI-Chatbots vom Kurznachrichtendienst WhatsApp ausschliessen könnten. Ein Meta-Sprecher wertete die Behörden-Entscheidung als grundlegend fehlerhaft. Er erklärte, KI-Chatbots belasteten den Online-Dienst in einer Art und Weise, für die sie nicht ausgelegt seien.
Metas Verhalten scheine geeignet zu sein, «die Produktion, den Marktzugang oder die technische Entwicklung auf dem Markt für KI-Chatbot-Dienste» einzuschränken, erklärte AGCM. Dies könne möglicherweise Verbrauchern schaden. Die Meta-Vertragsbedingungen würden Konkurrenten der eigenen KI vollständig von der WhatsApp-Plattform ausschliessen.
Die europäischen Regulierungen stehen im Gegensatz zu den nachsichtigeren Vorschriften in den USA. Dies wird von den amerikanischen Tech-Giganten sowie von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert.
(Reuters)