Angesichts der Ausweitung des Konflikts zwischen dem Iran, Israel und den USA hätten die Länder den dringenden Bedarf an einer Stärkung ihrer Abwehrfähigkeiten betont, sagt Verteidigungsminister Guido Crosetto vor dem Parlament in Rom. Insbesondere gehe es um die Luftabwehr und den Schutz vor Drohnen. Der Minister dämpft jedoch die Erwartungen: Die Kapazitäten seien durch die Unterstützung für die Ukraine bereits stark beansprucht.
Im Hafen von Bahrain war ein Schiff um die Mittagszeit nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) von zwei unbekannten Projektilen getroffen worden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht sei. Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern war zudem einem Medienbericht zufolge von einer mutmasslichen Drohne getroffen worden.
Spanien untersagt derweil die Nutzung seiner Militärflughäfen für die US-israelischen Angriffe auf den Iran. Gleichzeitig verlassen Daten der Flugtracking-Website FlightRadar24 zufolge 15 US-Flugzeuge die Stützpunkte Rota und Moron in Südspanien. Mindestens sieben der Maschinen seien auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland gelandet.
(Reuters)