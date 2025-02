Die italienische Inflationsrate liegt weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In Frankreich war die Inflationsrate im Februar deutlich gefallen. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr veröffentlicht und die Daten für den gesamten Währungsraum stehen am Montag an.