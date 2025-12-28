Vor zwei Monaten ⁠hatte der Rechnungshof den Plan ‌der Regierung für eine Brücke zwischen Sizilien und dem Festland blockiert. ‍Meloni hatte die Entscheidung als «unerträgliche Einmischung» bezeichnet. Der Reform soll im Frühjahr eine noch umfassendere Überarbeitung des ​Justizsystems folgen, über die in einem Referendum ‍abgestimmt werden soll.