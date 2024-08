41 Immobilien, darunter Büros, Industrieanlagen und Bauland im Wert von 17 Millionen Euro wurden auf Verfügung eines Gerichts in Rimini vorsorglich beschlagnahmt. Unter den Verdächtigen sind drei Finanzberater, neben dem Schweizer einen Bulgaren sowie ein Italiener mit Wohnsitz in Kalabrien, aber mit Büros in der Schweiz und in den Arabischen Emiraten.