In Italien steht bald ein Regierungswechsel an. Offen ist, wie die künftige italienische Regierung um die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) von Giorgia Meloni auf die Wirtschaftsabkühlung reagiert. Im Wahlkampf hatte Meloni deutlich gemacht, dass sie in der Haushaltspolitik keine Risiken eingehen wolle. Innerhalb des Bündnisses, zu dem auch die rechte Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini und die Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gehört, unterscheiden sich aber die Vorschläge, wie auf die Energiepreisexplosion reagiert werden soll. Offiziell dürfte der Regierungswechsel nicht vor Ende Oktober zustande kommen, bis dahin bleibt Draghi im Amt.