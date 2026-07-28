Die italienische Regierung senkt angesichts der stark gestiegenen Energiekosten vorübergehend die Steuern auf Diesel. Ein am Montag ‌verabschiedetes ⁠Dekret sehe vor, den Preis für Verbraucher bis zum 6. August ⁠um 17 Cent pro Liter zu reduzieren, teilte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti mit. Die Massnahme, die ‌auch Steuererleichterungen für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Betriebe umfasst, ‌kostet den Staat rund 125 Millionen ​Euro. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte auf der Plattform X, die Regierung habe schnell und verantwortungsbewusst gehandelt und dabei die knappen Ressourcen berücksichtigt.