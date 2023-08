Reuters hat bereits berichtet, dass der italienische Infrastrukturfonds F2I ebenfalls in NetCo investieren will. Dadurch steigt der Anteil von Wertpapieren in italienischer Hand auf etwa 30 bis 35 Prozent. Zwar stellen die Dekrete die politische Billigung des Einstiges von KKR in das italienische Medienunternehmen dar. Allerdings müsste auch der Anteilseigner Vivendi das Geschäft unterstützen. Vivendi hält fast ein Viertel an Telekom Italia und fordert eine höhere Bewertung seiner Anteile.