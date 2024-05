Das teilten das italienische Wirtschaftsministerium und ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag mit. Details wurden nicht genannt. Die Lufthansa will zunächst ein 41-Prozent-Paket an ITA erwerben, dem Nachfolger der früheren Alitalia. Bisher fehlt aber noch die Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter. Das jüngste Entgegenkommen der Airlines sei im Rahmen des Zeitplans, so dass die EU-Kommission bis zum 13. Juni entscheiden könne, ergänzte das Ministerium in Rom.