Die Regierung in Rom billigte am Mittwoch eine Massnahme, mit der die «Pauschalsteuer» auf im Ausland erzielte Einkünfte reicher Personen auf 200.000 Euro pro Jahr verdoppelt werden soll. Damit werde ein voheriges Steurprivileg gestrichen. Der Anreiz, der 2017 unter einer Mitte-Links-Regierung eingeführt wurde, sollte reiche Menschen nach Italien locken, in der Hoffnung, dass dies der Wirtschaft zugute kommt.