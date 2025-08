Zustände bekannt

Nach Angaben der Behörde hatten die Unternehmen Kenntnis von der Situation der Lieferanten. In einem internen Bericht von 2024 heisst es demnach, das Arbeitsumfeld liege «im besten Fall an der Grenze des Akzeptablen», in anderen Fällen würden «jedoch erhebliche Zweifel an seiner Angemessenheit und Gesundheit» bestehen. Zudem soll ein Mitarbeiter erklärt haben, regelmässig in einer der betroffenen Einrichtungen gewesen zu sein, was auf mögliche Kenntnisse über die Situation hindeutet.