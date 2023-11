Italien hat in der Vergangenheit immer wieder Fristen für die Auszahlung von EU-Mitteln versäumt und stösst nun auf chronische Probleme, insbesondere in den weniger wohlhabenden Gebieten, die die Mittel am dringendsten benötigen. Zu den Zielen, die mit der Unterstützung durch die Konjunkturpakete verknüpft sind, gehören der Abbau von Zahlungsfristen in der öffentlichen Verwaltung und von Bürokratie sowie der fristgerechte Abschluss von Projekten.