Ziel der sogenannten Ransomware-Attacke seien Rechner in mehreren europäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Finnland sowie in den USA und Kanada, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag unter Berufung auf die Behörde. Behördenchef Roberto Baldoni sagte Reuters, der Angriff ziele auf eine Software-Schwäche ab.