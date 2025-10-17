Kern des Kompromisses ist eine Regelung, die an eine umstrittene Übergewinnsteuer aus dem Jahr 2023 anknüpft. Damals hatten Banken die Möglichkeit, die Steuer zu umgehen, indem sie den Betrag in eine nicht ausschüttbare Reserve einstellten. Um diese Reserven in Höhe von rund 6,2 Milliarden Euro nun freizusetzen, müssen die Banken eine Steuer zahlen. Diese wird den Plänen zufolge von 40 auf 27,5 Prozent gesenkt. Die Regierung spekuliert darauf, dass die Institute die Reserven dann als Dividenden ausschütten, worauf eine weitere Steuer von 26 Prozent anfällt. Kritiker werfen der Regierung widersprüchliche Signale vor, da sie erst die hohen Gewinne der Banken kritisiert habe und nun Anreize für noch höhere Ausschüttungen schaffe.