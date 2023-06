Wenn die TLTRO-Kredite in Höhe von 476,8 Milliarden Euro am 28. Juni fällig werden, könnten auch einzelne Banken in Deutschland, Frankreich oder anderen Ländern der Eurozone in Bedrängnis geraten, meint Reinhard Cluse, Volkswirt bei der UBS. “In Italien oder Griechenland sind die Aggregate klar”, sagt er. “Aber auch in anderen Ländern könnte es Banken geben, die sich mehr Geld geliehen haben, als sie an Reserven bei der EZB haben.”