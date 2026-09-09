Vavassori kritisierte zudem das geplante ‌EU-Gesetz zur Industrieförderung (Industrial Accelerator Act). Dieses begünstige Importe aus Ländern wie Marokko oder der Türkei, die Freihandelsabkommen mit der EU haben, anstatt die europäische Produktion zu stärken. «So wie es jetzt ‌formuliert ist, beschleunigt es nichts ausser dem angekündigten Tod der Automobilindustrie», sagte er. ​Chinesische Hersteller wie BYD oder Chery, die Werke in Europa aufbauen, hätten darüber hinaus kaum Interesse an einer lokalen Beschaffung. Ihre Fabriken in Europa seien reine Montagewerke («Schraubenzieher-Fabriken»), die den Grossteil der Komponenten weiterhin aus China oder Niedriglohnländern ‌importierten.