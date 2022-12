Lagarde sagte am Donnerstag in ihrer Pressekonferenz, als einziges Land, das sich der Reform verweigere, sei Italien eine "Anomalie". Dies veranlasste Finanzminister Giancarlo Giorgetti zu der Aussage, er müsse die Position des Parlaments respektieren. Die Abgeordneten haben kürzlich für eine Resolution gestimmt, in der die Regierung aufgefordert wird, keine Änderungen am ESM zu genehmigen.