Wie andere europäische Länder leidet auch Italien unter einem zunehmenden Arbeitskräftemangel, der häufig durch Zuwanderung ausgeglichen wird, vor allem in geringer bezahlten Berufen. Nach dem Tod eines indischen Erntehelfers bei einem Arbeitsunfall auf den Feldern südlich von Rom ist eine Debatte über die sklavenähnlichen Arbeitsverhältnisse in der Agrarbranche in Gang gekommen. Die Regierung hat nach dem Unfall die Kontrollen gegen Schwarzarbeit in der Landwirtschaft verschärft.