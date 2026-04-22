UniCredit ist bereits der grösste Aktionär der Commerzbank und bereitet ein Übernahmeangebot vor. Mit der Offerte wollen die Italiener ihren Anteil von ‌knapp unter 30 Prozent wenigstens etwas darüber heben. Die Commerzbank pocht auf ihre Eigenständigkeit und wird dabei von der Bundesregierung unterstützt. Unter anderem ​hatte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, ​gefordert, dass im Falle einer Übernahme ​durch die UniCredit der Hauptsitz des neuen Instituts in Deutschland sein müsse.