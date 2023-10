Die Bankensteuer wiederum habe die Märkte “aufgeschreckt, weil sie aus dem Nichts kam.” Sie musste dann so oft angepasst werden, “dass es Zweifel an der Effizienz und Effektivität der Politik aufkommen lässt, was dem Vertrauen nicht gerade zuträglich ist”, so Makhlouf, selbst einst hochrangiger Beamter im neuseeländischen und britischen Finanzministerium.