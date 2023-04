Binnen kurzem waren die Orderbücher am ersten Tag der Zeichnungsfrist, gefüllt, wie die begleitenden Banken den Investoren am Montag mitteilten. Das Unternehmen, das dem US-Finanzinvestor Apollo gehört, bietet noch bis Donnerstag Aktien für jeweils neun bis elf Euro an und könnte damit bis zu 690 Millionen Euro einnehmen. Das Börsendebüt ist für Freitag geplant. Insgesamt würde Lottomatica dabei an der Mailänder Börse mit bis zu 2,67 Milliarden Euro bewertet.