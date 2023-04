Der 86-jährige Medienunternehmer und Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia bleibe aber in dem Krankenhaus San Raffaele, wo er wegen einer durch Leukämie verursachten Lungeninfektion behandelt worden sei, sagten die Insider am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte die Zeitung "Corriere della Sera" entsprechend berichtet. Berlusconi war am 5. April in die Klinik eingeliefert worden. Zwischenzeitlich gab es Spekulationen, sein Leben sei in Gefahr.