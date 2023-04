Die mit der Angelegenheit vertraute Person bestätigte damit am Donnerstag eine Meldung der Zeitung "Corriere della Sera". Eine Stellungnahme aus dem Umfeld Berlusconis lag zunächst nicht vor. Der 86-Jährige war am Mittwoch mit Atemproblemen auf der Intensivstation eines Mailänder Krankenhauses eingeliefert worden. Der Milliardär, Medienzar und viermalige frühere Ministerpräsident musste in den vergangenen Jahren immer wieder krankheitsbedingt behandelt werden. Erst vergangene Woche war er aus einer Klinik entlassen worden.