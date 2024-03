Der Trend bei der Inflation macht einen Herabsetzung der Zinsen möglich, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag auf einer Veranstaltung in Rom. «Der sich abzeichnende Konsens - vor allem in den letzten Wochen - innerhalb des EZB-Rats weist in diese Richtung», sagte er. Am Finanzmarkt wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent damit gerechnet, dass die Euro-Notenbank auf ihrer Zinssitzung am 6. Juni die Sätze nach unten setzt. Für das Zinstreffen am 11. April wird das nur mit 19 Prozent taxiert.