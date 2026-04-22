Italien steckt weiter im Defizitverfahren der EU

Italien hatte sich nach der Corona-Pandemie zunächst kräftig erholt, ist inzwischen aber wieder zu ‌einem der Schlusslichter in der Euro-Zone geworden. Trotz Milliardenhilfen aus dem EU-Wiederaufbaufonds wird das Land von 2023 bis 2027 fünf Jahre in Folge ein Wachstum von unter einem Prozent verzeichnen. ​Am Mittwoch ​bestätigte das nationale Statistikamt ISTAT, dass ⁠das Haushaltsdefizit 2025 bei 3,1 Prozent des BIP lag ​und damit die Drei-Prozent-Marke der ⁠EU überschritt. Damit dürfte Italien in einem Disziplinarverfahren der EU wegen seines «übermässigen» Defizits bleiben.