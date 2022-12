Für Aufregung sorgten in den Tagen vor dem Votum dann vergleichsweise kleinere Massnahmen, die in das Haushaltsgesetz verwoben wurden: Darunter war etwa die Erlaubnis, Wildschweine auch in Städten oder geschützten Gebieten schiessen zu können, wenn die Behörden dies aus Sicherheitsgründen als notwendig erachten. In den vergangenen Jahren waren Wildschweine weiter in urbane Gegenden vorgedrungen. In Rom etwa werden immer wieder ganze Rotten gesichtet, die in bewohnte Gebiete laufen und dort im Müll wühlen. Es kam dabei auch zu Unfällen. Kritiker halten der Regierung vor, mit der Massnahmen auch die Jagd auf andere Wildtiere, etwa Wölfe, erleichtern zu wollen.