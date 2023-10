Vorsicht werde sicherlich notwendig sein in den kommenden Monaten nach einem so markanten and schnellen Anstieg der Zinsen, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank am Dienstag in einer Rede vor Bankern in Rom. Die Wirtschaft könnte in den kommenden Monaten aufgrund der geldpolitischen Straffung einen weiteren Rückgang der Nachfrage zu spüren bekommen. «Ich denke, die Orientierung der EZB, die Zinsen auf dem aktuellen Niveau für eine hinreichend lange Zeit zu belassen, ist eine weise Entscheidung», sagte er.