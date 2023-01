Lektionen aus EU-Schuldenkrise

Volkswirte verfolgen die Daten genau. Denn dahinter könnten sich Veränderungen bei den Kapitalströmen im Währungsraum verbergen. Dies war beispielsweise vor mehr als einem Jahrzehnt im Zuge der Euro-Schuldenkrise geschehen. An den Börsen waren damals Zweifel an der Tragfähigkeit der Verbindlichkeiten hoch verschuldeter südeuropäischer Länder aufgekommen. Es kam zu Kapitalabflüssen - auch in Richtung Deutschland.