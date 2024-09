Und wie sieht es mit den Löhnen aus?

Hier ist der Abstand grösser. In Westdeutschland beträgt der durchschnittliche Bruttolohn für einen Arbeitnehmer knapp 43'000 Euro im Jahr. In den drei genannten ostdeutschen Ländern liegt der Schnitt mit jeweils etwa 37'000 Euro deutlich darunter. «Die ostdeutschen Bundesländer haben sich in den letzten 25 Jahren wirtschaftlich hervorragend entwickelt und stehen heute sehr viel besser da, als erwartet werden konnte», betont DIW-Chef Fratzscher. «Die wirtschaftlichen Bedingungen, die Einkommen, die Qualität der Arbeitsplätze und die soziale Absicherung in den ostdeutschen Bundesländern haben sich denen in Westdeutschland angenähert und sind heute deutlich besser als in fast jeder anderen Region des früheren Ostblocks.»