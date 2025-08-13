Bereinigt um das volatile Geschäft mit der Produktgruppe «Taktischen Einsatzmedizin» werde alles in allem weiterhin ein Umsatz auf Niveau des Vorjahres erwartet. Beim EBIT geht der Konzern nach wie vor davon aus, dass der Wert unter jenem von 2024 (23,1 Mio.), aber über dem von 2023 (16,8 Mio) liegen wird.