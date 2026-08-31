Ramona Schmidlin wird künftig Finanzchefin von IVF Hartmann. Sie wird ihre Funktion spätestens per 1. März 2027 antreten und den im Dezember 2026 scheidenden Hannes Leu ersetzen.Zusammen mit CEO Martin Walther wird sie ab kommendem Frühjahr die Geschäftsleitung bilden. Der Verwaltungsrat wolle die Kontinuität der Unternehmensführung während der Übergangsphase bis zum Amtsantritt von Schmidlin sicherstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.