Finanzchef Hannes Leu verlässt IVF Hartmann per Dezember 2026. Er werde seine berufliche Laufbahn ausserhalb der Unternehmensgruppe fortsetzen, teilte der Medizinalbedarfhersteller am Montag mit.
Leu ist seit März 2019 im Unternehmen tätig. Er war laut den Angaben massgeblich an der Weiterentwicklung der Organisation beteiligt und habe zentrale strategische Projekte umgesetzt.
IVF Hartmann habe den Prozess zur Nachfolgeregelung eingeleitet. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert.
(AWP)