Vom guten Geschäftsgang sollen auch die Aktionäre profitieren: So schlägt der Verwaltungsrat neben der Ausschüttung einer auf 3,20 Franken von 2,50 Franken erhöhten regulären Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 5,00 Franken je Aktie vor. Dies entspreche einer im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachten Gesamtausschüttung von 19,7 Millionen Franken, so die Meldung.