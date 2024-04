Der vor allem in den USA rasant wachsende private Kreditmarkt sollte laut Internationalem Währungsfonds im Blick behalten werden. Das Risiko für die weltweite Finanzstabilität scheine derzeit zwar begrenzt zu sein, teilte der IWF am Montag in Washington mit. Es gebe aber potenzielle Risiken. Vor allem sei es schwer zu verstehen, wie sich grössere systemische Risiken in diesem Bereich aufbauten. Denn die Verbindungen zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmern seien oftmals nicht transparent.