Der Internationale Währungsfonds rechnet mittelfristig nicht mehr mit hohen Wachstumsraten der Weltwirtschaft. Es sei mit einer eher kraftlosen Phase zu rechnen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Donnerstag in Washington, wenige Tage vor Beginn der IWF-Herbsttagung in der US-Hauptstadt.