Der IWF teilte am Freitag mit, Georgiewa sei für eine zweite Amtszeit ab 1. Oktober wiedergewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin. Georgieva sagte, sie fühle sich geehrt, für eine zweite Amtszeit ausgewählt worden zu sein. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit. Georgiewa ist nach ihrer Vorgängerin Christine Lagarde die zweite Frau an der Spitze des 1944 gegründeten IWF. Georgiewa löste Lagarde 2019 in deren zweiter Amtszeit ab, als die Französin EZB-Präsidentin wurde.