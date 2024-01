«Meine Botschaft an alle lautet: Ihr habt Arbeit und die Zinsen werden in diesem Jahr sinken, weil die Inflation zurückgeht. Seid fröhlich. Es ist ein neues Jahr, Leute», sagte Georgiewa in einem Interview mit CNN, das am Dienstag ausgestrahlt wurde. Die US-Wirtschaft steuere auf eine weiche Landung mit starken Wachstumsaussichten zu.