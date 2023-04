"Das Wachstum bleibt historisch schwach - jetzt und mittelfristig", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Donnerstag in Washington. "Wir gehen davon aus, dass das weltweite Wachstum in den nächsten fünf Jahren bei etwa 3 Prozent liegen wird." In diesem Jahr würden Indien und China die Hälfte des weltweiten Wachstums ausmachen. Das Wachstum verlangsame sich in 90 Prozent der Industriestaaten - so auch im Euroraum. Dort würden hohe Zinsen die Nachfrage belasten.