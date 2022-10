Er habe in seiner Zeit als Finanzminister bereits für Disziplin und Vernunft gestanden, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Mittwoch in Berlin der Nachrichtenagentur Reuters. Sunak werde das Land in Richtung mittelfristig tragfähiger Finanzen entwickeln. Dafür stehe auch der neue Finanzminister Jeremy Hunt. "Ich sehe keinen Grund, warum sie das ändern sollten."