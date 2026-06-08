Eine der grossen Umwälzungen, die derzeit stattfinden, ist die Verbreitung der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Arbeitsmärkte und lokale Volkswirtschaften. Georgieva räumte ein, dass Organisationen – einschliesslich des IWF – die durch die Globalisierung entstandenen Ungleichheiten nicht ausreichend erkannt hätten. Dies wolle sie bei der KI nicht wiederholen. «Wir haben gemeinsam, auch der Fonds, die Gegenbewegung gegen die Globalisierung nicht ausreichend gewürdigt, die daher rührte, dass die Weltwirtschaft zwar insgesamt besser dasteht, aber viele Gemeinschaften ausgehöhlt wurden, weil ihre Arbeitsplätze verschwanden und ihnen nicht genug Beachtung geschenkt wurde», erklärte sie. «Eines sage ich Ihnen: Was ich auf keinen Fall wiedersehen möchte, ist, dass sich dies bei der künstlichen Intelligenz wiederholt.»