Nach Jahren, in denen eine Krise die nächste jagte, sei es notwendig, stabile Grundlagen zu schaffen, die solchen Erschütterungen standhalten können. «Ich mache mir Sorgen, dass wir noch nicht vollständig verinnerlicht haben, dass dies der neue Normalzustand sein wird», sagte Georgieva im Bloomberg-Podcast «Leaders with Francine Lacqua». «Wir werden nicht in eine Phase zurückkehren, in der es keine Schocks mehr gibt.»
Georgieva, die seit 2019 die Geschicke des in Washington ansässigen Kreditgebers lenkt, hat bereits die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine, Handelskonflikte und nun den Konflikt im Nahen Osten durchlebt. Der IWF verfügt über eine Kreditvergabekapazität von knapp einer Billion Dollar. Ihre Aufgabe, wie sie selbst beschreibt, besteht darin, die 191 Mitgliedsländer des Fonds darauf auszurichten, zum Wohle der Weltwirtschaft zusammenzuarbeiten. «Die beste Munition, die wir haben, ist eine objektive Analyse», betonte sie.
Eine der grossen Umwälzungen, die derzeit stattfinden, ist die Verbreitung der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Arbeitsmärkte und lokale Volkswirtschaften. Georgieva räumte ein, dass Organisationen – einschliesslich des IWF – die durch die Globalisierung entstandenen Ungleichheiten nicht ausreichend erkannt hätten. Dies wolle sie bei der KI nicht wiederholen. «Wir haben gemeinsam, auch der Fonds, die Gegenbewegung gegen die Globalisierung nicht ausreichend gewürdigt, die daher rührte, dass die Weltwirtschaft zwar insgesamt besser dasteht, aber viele Gemeinschaften ausgehöhlt wurden, weil ihre Arbeitsplätze verschwanden und ihnen nicht genug Beachtung geschenkt wurde», erklärte sie. «Eines sage ich Ihnen: Was ich auf keinen Fall wiedersehen möchte, ist, dass sich dies bei der künstlichen Intelligenz wiederholt.»
Der Fonds wird seine Prognose für die globale Wirtschaft im Juli aktualisieren, nachdem er im April aufgrund des Krieges im Nahen Osten seine Wachstumsprognose für das Jahr nach unten korrigiert hatte. Zudem führt der IWF im Rahmen seines Überwachungsauftrags jährliche Wirtschaftsprüfungen der Mitgliedsländer durch.
Bewertung Russlands
2024, zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, kündigte der IWF an, die jährliche Überprüfung der russischen Wirtschaft – die sogenannte Artikel-IV-Konsultation – erstmals seit Beginn des Krieges wiederaufzunehmen. Diese Entscheidung stiess bei mehreren Ländern der Europäischen Union auf Widerstand, die Georgieva dafür kritisierten. Sie argumentierten, dass eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland die Bemühungen des Kremls, Sanktionen zu umgehen, legitimieren würde.
«Es war ein sehr heikler Moment, da in beide Richtungen gebombt wurde. Wir beschlossen, die Prüfung zu verschieben», sagte Georgieva. «Wir müssen Daten zu Handel, Importen und Exporten sammeln. Russland war sehr zögerlich, diese Daten bereitzustellen.» Sie fügte hinzu, dass die regelmässige Bewertung «irgendwann» wieder aufgenommen werde, ohne jedoch einen genauen Zeitrahmen zu nennen.
Der Fonds unterstützt die Ukraine seit dem russischen Angriff mit Finanzhilfen, die an wichtige Reformen geknüpft sind. Dabei wurden 2023 zwei Programme mit einem Volumen von 15,6 Milliarden Dollar und in diesem Jahr 8,1 Milliarden Dollar bereitgestellt.
(Bloomberg/cash)