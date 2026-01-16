Die neuen Konjunkturprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) werden nach Aussage von dessen Chefin Kristalina Georgiewa die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft belegen. Die Weltwirtschaft wachse «ziemlich stark», sagte Georgiewa am Donnerstagabend in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew. «Mehr vom Gleichen: Die Weltwirtschaft ist bemerkenswert widerstandsfähig und der Handelsschock hat das globale Wachstum nicht aus der Bahn geworfen», erklärte sie auf die Frage, was die neuen Prognosen zeigen würden. Der IWF wird seine aktualisierte Prognose voraussichtlich am 19. Januar veröffentlichen. Im Oktober hatte der Fonds seine Prognose für das globale BIP-Wachstum 2025 leicht auf 3,2 Prozent angehoben und die für 2026 bei 3,1 Prozent belassen.
Georgiewa warnte jedoch, dass die Risiken eher abwärtsgerichtet seien. Sie konzentrierten sich auf geopolitische Spannungen und schnelle technologische Veränderungen. Die Wirtschaftsleistung der USA sei trotz einer Reihe von Zöllen, die Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr verhängt hatte, «ziemlich beeindruckend» gewesen. Die meisten anderen Länder hätten zudem bisher auf Vergeltungsmassnahmen verzichtet, was dazu beigetragen habe, die Auswirkungen der US-Zölle zu begrenzen. Sie sei jedoch besorgt, dass viele Länder keine ausreichenden Reserven aufgebaut hätten, um einen neuen Schock zu bewältigen. «Wir leben in einer unberechenbareren Welt, und doch agieren nicht wenige Unternehmen und politische Entscheidungsträger so, als hätte sich die Welt nicht verändert», erklärte die IWF-Chefin.
(Reuters)