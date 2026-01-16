Georgiewa ​warnte jedoch, dass die Risiken eher abwärtsgerichtet ‌seien. Sie konzentrierten sich auf geopolitische ‍Spannungen und schnelle technologische Veränderungen. Die Wirtschaftsleistung der USA sei trotz einer Reihe ​von Zöllen, die Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr verhängt hatte, «ziemlich beeindruckend» gewesen. Die meisten anderen Länder hätten zudem bisher ‌auf Vergeltungsmassnahmen verzichtet, was dazu beigetragen ⁠habe, die Auswirkungen der US-Zölle zu ‌begrenzen. Sie sei jedoch besorgt, dass viele Länder keine ausreichenden Reserven aufgebaut hätten, ‍um einen neuen Schock zu bewältigen. «Wir leben in einer unberechenbareren Welt, und doch agieren nicht wenige Unternehmen ​und politische Entscheidungsträger so, als hätte sich ‍die Welt nicht verändert», erklärte die IWF-Chefin.