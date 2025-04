Verlangsamung in Deutschland und im Euroraum

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer langen Schwächephase und wird in diesem Jahr stagnieren. Im Januar hatte der IWF noch ein Plus von 0,3 Prozent angenommen. Die zentrale Prognose des IWF sieht Deutschland beim Wachstum in diesem Jahr erneut als Schlusslicht unter den G7-Industrienationen.