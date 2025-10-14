Den Staaten weltweit fehlt nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) die regulatorische und ethische Grundlage für den Umgang mit dem rasanten Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI). IWF-Chefin Kristalina Georgiewa forderte zivilgesellschaftliche Gruppen am Montag auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank auf, Alarm zu schlagen. Der IWF sei besorgt, dass die Kluft zwischen den Industrieländern und den Ländern mit niedrigem Einkommen bei der Vorbereitung auf KI wachse. Dies mache es für die Entwicklungsländer immer schwieriger, aufzuholen. Die durch KI ausgelöste technologische Revolution werde von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dominiert, wobei die USA den Löwenanteil für sich beanspruchten. Einige Schwellenländer wie China verfügten ebenfalls über Fähigkeiten in diesem Sektor, doch die Entwicklungsländer lägen weit zurück.